英進口凝脂奶油樣本總含菌量超標 有關批次食品已被封存

食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（16日）公布，從英國進口以巴士德消毒法處理的預先包裝凝脂奶油樣本被檢出總含菌量超出法例標準，有關批次食品已被封存，並無流出市面，中心正跟進事件。產品資料如下：

產品名稱：康沃爾凝脂奶油

品牌：馬莎

來源地：英國

獨家進口商：Alf Retail Hong Kong Limited

包裝：每盒二百二十七克

此日期或之前食用：2024年10月18日

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，有關樣本的總含菌量分別為每毫升62.04萬個、112.8萬個和150.4萬個。根據《奶業規例》（第132AQ章），經巴士德消毒進行熱處理後的奶類，每毫升不得含有多於3萬個細菌。

中心已知會涉事進口商上述違規事項。調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。中心已暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許，現於市面上銷售該品牌的同類產品則不受影響。發言人指出，總含菌量超出法例標準顯示產品衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒。中心已就事件通知英國有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。