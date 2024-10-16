市道低迷　政府推支援中小企措施　議員：及時氧氣

對於政府推出多項支援中小企的措施，包括重啟還息不還本的安排、並將中小企融資擔保融資計劃延長、出口信用保險局的法定最高培償額提高至95%。議員林健鋒指因應市道低迷有關措施非常適合，形容是中小企及時的氧氣，有現金流重整旗鼓。他希望金管局和銀行可推出新措施，放寬企業和市民的借貸。

至於大幅降烈酒稅，他認為可幫助本港經濟，進一鞏固香港作為國際名酒交易和集散中心的地位，帶動餐飲旅遊和貿易的發展。

在優化投資移民和招商方面，他指政府放寬資本投資者的入境門檻，施政報告容許他們購買

住宅物業，相信修訂可吸引高資產人士來港發展、落地生根，又指樂見政府提出建立國際黃金交易市場和倉儲設施，發展貴金屬交易等。

他又指優化上市機制可為市場注入活力，為落實金融改革踏出一步，未來若可同內地同步股市交易時間，更加有利股市交投。

議員梁美芬措施政報告具體回應經民聯多項倡議，包括針對人口老化的來臨，需及早啟動銀髮經濟。政府提出成立促進銀髮經濟工作組，倡議銀髮旅消費長者投資和財政管理，可釋放銀髮一族的生產力。議員梁美芬希望爭取銀髮創業基金，以便在大灣區發展商機。

對於政府成立教育科技及人才委員會，並把高端人才來港謀業的兩年增至3年，是實事求是的決定。

關於告別劏房的計劃，她說政府的新目標是簡樸房，其基本標準要求是有窗戶、有廁所、至少8平方米的面積。她說支持登記制度，但相信好多劏房未必可以一下子改裝至符合要求。