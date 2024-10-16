海基會秘書長訪馬祖軍事遺址　稱九二共識過時

台灣海基會秘書長羅文嘉周二（15日）下午前往馬祖拜會連江縣副縣長陳冠人，並一同參訪當地軍事遺址「26據點」。羅文嘉稱，九二共識已過時，非常歡迎大陸海協會到當地協商「26共識」，會更有前瞻性。他周三（16日）在大坵島上提議向大陸送一對梅花鹿，分別取名「和和」及「平平」，也就是「和平之鹿」。

羅文嘉表示，這次來馬祖有兩個目標，一是傳達海基會和陸委會的價值與看法，更希望行銷馬祖的美好。他強調，馬祖過去是戰地崗哨，如今成為文化展點。他指台北到馬祖的船程需8小時，從馬祖南竿到福建福州卻只要30分鐘，因緣際會下台澎金馬成為一體、成為自由民主的基地，而自由民主需要保衞，否則就會消失。過去馬祖鄉親為了台澎金馬的自由民主體制付出很多成本，如今則要作為和平交流的第一線。他強調，和平交流的基本原則是守護中華民國的主權，以及自由民主的體制，否則白費過去多年付出。他又指所謂九二共識是30多年前的架構，拿來談未來30年甚至300年的關係已過時。他表示，海協會來到這邊談「26共識」會更有前瞻性，認為不要為了個人的野心、利益，犧牲了人民福利。

羅文嘉周三登上大坵島時表示，前往大坵的小船非常顛簸，和平之路一樣不好走，因兩岸有各自的歷史記憶與歷史成見，以及對現況的認知不同，要在不同中尋找相同，且用和平方式來化解歧異，必定如同海上的路一樣顛簸。他強調，和平之路雖不好走，但仇恨之路更不能走，走和平之路也許要花數十年，但若踏上仇恨之路是數百年都無法解開。他指，前兩天大陸圍台軍演，讓這條和平之路蒙上陰影。