市民指「簡樸房」標準「大劑」　憂將部分劏房戶「掃出街」

政府昨日(16日)發表新一份施政報告，當中提及基層市民最關心的房屋問題，包括立法訂立簡樸房標準。有從事裝修行業的何先生今日(17日)在施政報告電台聯播節目中表示，「簡樸房」標準「大劑」，現時獨居綜援戶面對劏房租金2,000至3,000港元，已難以維生，若將「簡樸房」面積定在不小於8平方米，租金估計會上升至5,000多港元，這些住戶將無法負擔，擔心會將租不起的住戶「掃出街」，變成「麥難民」問題。另一名市民王先生指出，有業主將一個單位變成七至八個劏房，有個別例子甚至達到10個，認為他們為搵錢而不考慮市民，形容有地區樓宇是溶溶爛爛，建議政府積極重建。

曾任職老師的陳小姐表示，有鄰居在簡約公屋住了8個月，但是簡約公屋的居住年期只有2年，詢問假如未排期上公屋該如何安排。政府解釋過渡性房屋和簡約公屋是臨時性，只是短期沒有大量房屋供應，相信4年後會有相關房屋供應。政府又指正正因為相關情況才提出簡約公屋。

政府回應稱，不希望有人因此無家可歸，會協助有需要個案找到居所，指「簡樸房」屬過渡措施，有關制度是希望處理絕大部分問題，現時11萬戶劏房戶中，4成有資格申請公屋，另外有2成住戶短期內會成為本港永久居民，有機會申請公屋。政府又稱，劏房問題累積已多年，處理需有序，要靈活及先易後難，取締劣質劏房的立法，最快下年完成，預計訂立1年至1年半登記期，並預留最少一年寬限期，讓業主將單位改建成符合標準的「簡樸房」，但實際時間仍然有待討論。對於措施可能令劏房租金上升，政府指租金受合約及租務管制保障，最重要是建立健康的「簡樸房」市場。

政府認爲立法能解決到8成問題，預計有約6成受影響劏房戶能上公屋，又指以簡約公屋安置劏房戶只是臨時措施，在公屋供應量增加下，最終目標是協助市民上樓。立法會有足夠阻嚇性，令業主主動登記劏房單位，相信業主是生意人不會違法。