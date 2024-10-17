再推「還息不還本」　市民指銀行拒批「拖後腿」

政府重啟「還息不還本」，最長12個月，以支援中小企。市民陳小姐指支援中小企措施是「聰明」，但是有銀行不願意執行相關政策，指有朋友在沒有理由的情況下而被銀行拒絕，指出銀行是在「拖後腿」。

曾小姐關注飲食業的百分百擔保特惠貸款，指明年就是還款期，但是市道仍未復甦，形容是捱住還、不能儲錢，期望政府延長還款年期。政府指市民未有時間查看相關措施，指出相關還款期可延長12月，而且有10年、8年的擔保期。

政府回應指現時整體經濟處於正增長，但有部分行業未必能賺錢，認為在轉型期時，行業亦要「求變」，在「求變」成功前，政府推出8項措施幫助中小企，金管局的「中小企融資專責小組」，亦會專門處理特別個案，現時有部分查詢個案已轉交銀行處理。被問到現在現時處於「還息不還本」的狀態是否代表經濟情況，他指現間難，政府說總體來說，經濟性增長有2至3%。

《施政報告》提出容許在「中小企融資擔保計劃」下，申請最多12個月「還息不還本」，政府指在寬限期內會有更多「惠港措施」不斷出台，現時亦已進入減息周期，今次是在保持金融體系穩健下盡量做的措施。

政府希望現時在經濟增長中，找尋新增長點，而過往本港大宗商品貿易亦未曾發展，現時已有世界性大宗商品交易商表示，會在香港建立有色金屬倉庫，當局會以此為時機，為建設大宗商品交易生態圈起步，吸引其他大宗商品交易團隊到港。

另一位從事金融行業的陳先生就指新資本投資入境5,000萬港元的門檻要求太多，明白政府希望吸引有錢人，同時又指出本港有中產移民，而政府只收到500宗相關查詢，另外亦有9成申請獲批，指出香港有自身吸引力。

從事相關科技行業的許先生表示，查詢金管局後得知本港沒有黃金代幣相關服務，因此從事相關金庫產業的人需要到新加坡處理。政府說黃金代幣化是發展方向，未來會推行。