「片區」發展視乎面積及用途　議員批北都辦思維不足

政府指北部都會區有3個「片區」發展試點，議員劉國勳今日(17日)在立法會上指北都要進入政府形容的收成期，須改變政府的審批文化及工程時間長，造價貴的問題，指發展局在7月發通知，要求決策局和部門採取便利發展及協同合作的思維，處理與土地發展相關的申請，關注通告實際執行的情況，能否改變政府審批文化，改變工程造價高的問題。

他又指北都辦的思維不足，要求交代北部都會區的3 個片區開發試點位置，面對將來的經濟環境，如何令到私營企業參與發展，政府會否為北都公司制訂專屬法例，賦予更多權力，拆牆鬆綁，推動北都的發展策略。

政府回應指，上任之初已將一系列法例修訂，造地方面已縮短三份一或一半時間。政府指有關公告指示政府各人都應有促進發展的責任，認為每個公務員都希望服務市民，要不斷優化制度，又指明白公眾對公務員的工作態度有要求，但近期的世界競爭力報告，香港政府效率是全球第三位，發展局冀不同部門之間的磨合得更好。

至於北都的片區，細節方面留待發展局解釋，他只是分享概念。北都長遠發展或去到20年，要提速提效不能單靠政府，還要利用市場力量。或可借鑑機管局模式。到底採用甚麼模式需視乎片區大小。