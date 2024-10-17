受賄近9千萬人民幣　山西人大前副主任王雪峰判囚18年

山西省太原市中級人民法院周三（16日）一審公開宣判河北省人大常委會前黨組成員、副主任王雪峰受賄、利用影響力受賄一案，以受賄罪對他判囚15年，罰款800萬元（人民幣，下同，約887萬港元）；以利用影響力受賄罪判囚5年，罰款40萬元（約44萬港元），數罪併罰後決定執行有期徒刑18年，並罰款840萬元（約931萬港元），追繳查封、扣押在案的犯罪所得財物及其孳息，上繳國庫。

經審理查明，王雪峰1999年至2022年利用不同職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，直接或通過其他國家工作人員職務行為，為有關單位和個人在幹部選拔任用、企業經營、安排工作等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合8,407萬多元（約9,320萬港元）。他2018年至2022年利用退休前擔任河北省人大常委會副主任的職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務行為，為有關單位和個人在案件處理、工程承攬等事項上牟取不正當利益，受賄411萬多元（約450萬港元）。鑑於他歸案後如實供述罪行，提供偵破其他重大案件的線索，認罪悔罪並積極退贓，可對其受賄罪從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

另外，最高人民檢察院周四（17日）發布消息，內蒙古自治區人大常委會前黨組副書記、副主任杜梓涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，案件正進一步辦理。河南省人大常委會前黨組副書記、副主任劉滿倉同日被通報，涉嫌嚴重違紀違法受查。