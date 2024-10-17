指少子化令院校收生不足　議員批教局只着重規管　再勒緊會無命

政府要打造香港成為國際教育樞紐，議員周文港今日在立法會上指在這路途上不可遺漏基層學生，和強調職業教育主導的14所自資院校。施政報告提及教育局正準備修訂第320章專上學院條例，極有可能會加大對他們的規管，指政府可否促請教育局，改變當局對這些自資院只重規管，忽略扶持的做法。

周文港希望當局應多些扶持，支持這些院校的需要，例如更新一下，20年沒有更新中港學歷互認協議內的院校名單。此外，院校是不是不肯收生，而是礙於少子化令DSE考試人數減少，而導致收生不足，如再規管，進一步勒緊他們，可能會「無幾耐命」。

政府回應指香港再次被公認為最自由的經濟體，教育上亦具有優勢，是世上唯一擁有5間百強大學的城市，參與教育界人士實在功不可沒。除了照顧不同地方的留學生，更重要的是注重本地基層學生，因此有不同制度幫助本地基層學生得到專上教育機會。

至於第320章的目的，政府指是確保私人大學的教育水準符合眾期望，香港要保持教育的金漆招牌，有關條例是訂標準，當然就有規管，但不代表政府沒有支持，其實政策配合和標準定得清楚也是一種支持。

至於收生不足，需要從不同的地方增加學生來源，如向全球持廣的留學香港品牌。至於內地學生來港是有簽注的要求，政府會同內地單位探討，然而過程需時間，況且內地部委考慮的問題也是複雜的。