議員指社會缺包容市民歸屬感低　政府：每日都收到很多尖銳批評

社福界議員狄志遠今日(17日)在立去會上指本港貧富差距愈來愈大，貧窮人口持續高企；不少市民對社會缺乏歸屬感，對社會參與積極性低，問及是否擔心社會欠缺包容性的制度而影響就發展。

狄提出有關憂慮前，指本年諾貝爾經濟學獎有3位學者得獎，研究指社會制度對擴大繁榮極之重要的重要研究。他表示，研究指包容性的制度是社會持續繁榮的基石，包容性的制度指出促進多數人參與政治和經濟活動、公平分配資源和機會、公民對政府有發言權、保障財產和法治。

政府回應指政策目標向是建立關愛共融社會，須要每一個人參與。他指市民有不同想法是「很正常」，可作出討論而不用誇大，在立法會即使在議員之間亦有不同意見，政府願意聽不同意見。政府指在不同記者會上亦有尖銳問題，部分更是批判性問題，政府都會一一解答。政府指出意見中有善意告誡和尖銳批評，部分甚至變成政府施政措施，因此政府是開放包容。

本港被定為世界上最自由經濟體，政府指當中包括可以進行任何經濟活動，亦即是有充分和合理的法律保障，而合理的法律保障給予人們最大自由。他舉例駕駛人士要看紅綠燈，紅綠燈沒有限制人們自由，因為在大家公認的規矩下人們有最大的自由。

政府又指現時有很尖銳、每天對政府不滿的媒體和報章，政府有時也會認為他們有道理，政府會會作政策改動，但不會表明聽取了何者意見。因此他指當政府聽取了議員意見，議員應該心中有數，政府感謝和肯定相關意見，強調有差異才有進步。