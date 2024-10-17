自建房倒塌54死案15人獲刑　望城前副區長判囚12年

湖南省長沙市前年4月29日發生居民自建房倒塌事故，造成54死9傷和嚴重經濟損失。長沙市望城區人民法院和寧鄉市人民法院發布消息，該事故涉刑事案件周四（17日）一審公開宣判，15人獲刑。其中涉事自建房業主、望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組村民吳治勇重大責任事故罪、尋釁滋事罪成，判囚11年；長沙市望城區前副區長周正茂玩忽職守罪、受賄罪成，判囚12年並罰款。

吳治勇家民宅因違法違規建設、改擴建等原因導致倒塌，審理查明他未取得合法建設手續下，聘請無設計資格人員龍天愷設計，再聘無施工資格人員任羅生、薛現棕違法違規建設、加層擴建房屋，將違法建築出租用作餐飲、住宿等經營場所，在發現房屋重大安全隱患後未採取有效整改措施，出現明顯倒塌徵兆後仍未採取緊急避險疏散措施，又夥同他人多次任意損毀他人財物，情節嚴重。龍天愷、任羅生、薛現棕重大責任事故罪成，被判處6年至6年半有期徒刑。

湖南湘大工程檢測有限公司、公司股東譚華、楊雙富、寧濤、龔飆和掛名檢測人員劉登、湯瑟提供虛假證明文件，公司因提供虛假證明文件罪被罰款100萬元人民幣（約110萬港元），譚華等6人判囚2年9個月至4年9個月，均處罰金、從業禁止終身。長沙市望城區前副區長周正茂、望城區城市管理和綜合執法局執法大隊金山橋中隊前中隊長冷經科、湖南省市場監督管理局認可與檢驗檢測監督管理處前二級調研員譚晶、前湖南省檢驗檢測機構資質認定能力評價評審員喻進輝和司炳艷玩忽職守，周正茂還有受賄行為。除周正茂被判上述刑期，冷經科等4人以玩忽職守罪判囚3年9個月至5年半。