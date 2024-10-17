華盼美支持安理會為實現加薩停火　採取進一步行動

以巴局勢持續危急之際，聯合國安理會周三（16日）就加薩地帶局勢舉行緊急公開會議。中國常駐聯合國代表傅聰大使表示，堅決反對任何針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的抹黑和打壓，同時特別希望美國響應國際社會的強烈呼聲，支持安理會為實現立即停火採取進一步行動。

傅聰在安理會以巴問題緊急公開會上發言，指黎巴嫩和以色列局勢驟然升級引發國際社會廣泛擔憂，但加薩局勢也沒平穩迹象，指出讓加薩慘劇繼續發展下去或安理會繼續集體陷於停頓同樣不可接受。他呼籲以色列履行國際人道法義務，立即解除對加薩全境的封鎖和人道准入限制，與聯合國等人道機構開展全面合作，為人道物資運輸、脊髓灰質炎疫苗接種等行動提供便利和安全保障。

傅聰指出，據報道去年10月以來，美國向以色列提供超過170億美元（約1,326億港元）的軍事援助，認為當前形勢下，大規模供應武器是否有利安理會決議目標實現，是一個需要嚴肅思考的問題。他又指，落實「兩國方案」、實現巴勒斯坦獨立建國是解決問題的唯一可行出路，未來加薩的治理安排應以以色列全面撤軍為前提，由巴人內部協商決定，以方必須停止侵蝕和破壞「兩國方案」基礎。