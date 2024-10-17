美批大陸軍演加劇誤判風險　促台立院撐軍事現代化

美國智庫「全球台灣研究中心」（GTI）周三（16日）舉辦年度研討會，負責中國大陸、台灣與蒙古事務的美國副助理防長蔡斯提及大陸近日圍台軍演，批評這些挑釁軍事行動及頻繁越過台海中線的海空侵擾，破壞數十年來維持區域和平穩定的長期規範，加劇誤判及讓局勢升級的風險。他指出，五角大樓支持台灣強化社會韌性，敦促台立法院支持軍事現代化，為加強台灣自衞能力提供充足經費。

美國在台協會（AIT）處長谷立言亦在會上發言，指台總統賴清德的雙十演說提到促進兩岸對話，遺憾北京以軍演回應，引起美國及國際社會嚴重關切，強調世界安全與繁榮從不曾像現在如此依賴一個安全和有韌性的台灣。蔡斯則批評圍台軍演不負責任、反應過度並破壞穩定，美國一向清楚大陸在印太地區的脅迫行為模式，包括持續破壞台海現狀，已持續數年。

蔡斯指出，美國支持台灣軍方取得低成本、機動、分散、具韌性及毀滅性的不對稱作戰能力，還必須輔以相應現代防禦概念，使台軍能在高度對抗的戰時環境，有效進行聯合及去中心化作戰，而在強度低於武裝衝突下，台灣能以不對稱方式應對大陸使用灰色地帶軍事戰術的能力也很重要。他又指，美國也將透過現行做法持續加速台灣獲取必要的軍事能力，包括透過外國軍事銷售等傳統渠道或總統撥款權等，希望藉五角大樓的威脅分析，與台國防部協調上述軍援工作。