港府指受旅客消費模式改變　港元匯率高企　零售銷貨價值下跌

昨日(16日)宣布新一份《施政報告》後，多名財經及商務相關的高官舉行記者會，闡述報告中其政策範疇的相關措施。港府指香港上半年錄得溫和增長，本地生產總值上升3%，經濟持續擴張，但不同環節表現有所不同，出口課值在7、8月有所增長，日均旅客訪港人次第三季升至124,300人，為2018年70%，十一長假期日均內地訪港升至173,800人，酒店入住率則平均90%，但受到旅客消費模式改變、港元匯率持續高企下，零售銷貨價值在7月及8月下跌。

通脹整體上仍然輕微上升，8月通脹升1.2%，樓市大部分時間表現疲弱，隨着美國9月減息，現時有回穩迹象，交投量亦見稍為回暖，股市下半年表現顯著改善，有利市場氣氛。港府引述分析，資金淨投入大部分為歐美投資者，達到85%，來自基金經理及投資銀行，證明歐美投資者仍感興趣投資香港及內地市場，一直等機會入市，現在付諸行動。

財金官員表示，本港金融發展方面，現時有壓力，壓力分兩個方面，一是傳統歐美市場，他們影響巨大，目前的策略是鞏固傳統歐美市場；但近年歐美投資者受香港有一些負面報道影響，對香港有誤會，所以香港要走出去把他們請回來，讓他們了解香港機遇還是很好，所以「走出去、引進來」很重要。