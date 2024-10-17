當局成立「籌備新醫學院工作組」　擬今年邀請大學提交建議書

當局於《施政報告》表示，支持本港大學籌建第3所醫學院，並於北部都會區牛潭尾預留土地發展醫學院校舍。當局今日（17日）宣布，成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定新醫學院的方向及準則，並擬於今年內邀請本地大學提交建議書。

當局公布工作組成員名單，由教育局及醫務衞生局局長任聯席主席，官方委員則包括教育局、醫務衞生局、發展局、創新科技及工業局及衞生署官員，以及大學教育資助委員會秘書長、醫院管理局行政總裁和基層醫療健康專員。工作組有6名專家顧問，當中包括醫務委員會主席鄧惠瓊、醫學專科學院主席梁嘉傑、澳門科技大學醫學院副院長彭達、前中文大學校長及中大醫學院副院長沈祖堯、中華醫學會會長及北京協和醫院名譽院長趙玉沛，以及大學教育資助委員會和醫院管理局成員蔡永忠。

當局表示，工作組職權範圍包括制定設立新醫學院的方向和準則，以及評核相關建議書之標準；與有意成立新醫學院的本地大學溝通，邀請他們提交建議書並進行評估，並就相關安排向行政會議提出建議；與獲選成立新醫學院的大學就實施計劃保持溝通，並與相關部門協商等。

當局表示，期望新醫學院採取與現時兩間醫學院錯位發展的創新策略定位，以帶動本地醫療教育和研究的多元化發展，工作組在審視大學的建議時，將全面考慮多方面的因素，包括醫學院的策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等。