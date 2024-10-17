住宅按揭借足70%　港府認為銀行體系穩定　能妥善管理風險

住宅物業按揭成數昨日(16日)放寬上限至70%，供款及入息比率至50%。財金官員今日(17日)在《施政報告》政策措施記者會上進一步指，已考慮樓價走勢及樓市成交量，未來供應及經濟等因素，認為銀行體系穩定，按揭風險亦能妥善管理，有空間回復至2009年實施逆周期措施前水平，減低市民買賣樓宇的影響。

財金官員提到2009年時的住宅物業市場無限制，之前幾年只因住宅物業不足而推出宏觀審慎的逆周期措施，令未買樓的港人易些置業，但物業市場自2021年9月開始有序下調逾20%，加上未來3至4年的一手樓供應充足，涉及約10.8萬個單位，而隨著美國減息，香港也開始減息，之後會更穩定，故回復按揭成數等至2009年的水平，方便市民買樓，恢復正常市場情況。

降低烈酒稅方面，官員指政策旨在發展貿易業務及促進餐飲旅遊業，有相連效益，會在政策推出再評估，相信有正面影響。他又說當年取消紅酒稅時，進口紅酒價值升了30多個%，但銷量只升了雙位數%，促進貿易是明顯的，且市民飲酒初初是有增長，但之後會逐步回落，參考了此經驗，實施政策會再留意相關影響。

對於數次無人機表演未能上演，如何令機構對「低空經濟」回復信心，官員僅指屬跨部門推出，應用場景方面也有其他成功例子，只要小心謀劃，有信心無問題。赤字方面，官員指現時估算全年赤字是言之過早，雖然賣地和印花稅收入較預算案略低，但仍有半年時間，相信仍可追落後。

金融發展方面，他說現時兩個方面壓力，一是傳統歐美市場，近年他們對香港有一些負面報道影響對香港有誤會，所以香港要走出去把他們請回來。他指近期股市交投量上升有大部分是歐美資金，證明本港雖存在地綠政治因素，但歐美投資者仍感興趣投資香港及內地市場，一直等機會入市。港府亦要出去說好故事，並請他們過來，令他們了解香港機遇還是很好，所以「走出去、引進來」很重要。