6歲港童憑畫揚威海外　作品獲發行為歐洲郵票10月推出

「歐洲的喜悦」國際兒童青少年繪畫創作大賽，在每年7月接受來自全球4至18歲的青少年及兒童投稿參賽，歐洲塞爾維亞首都貝爾格萊德及貝爾格萊德青少年兒童文化中心在來自22個國家1,125份參賽作品中揀選了8幅得意之作，並且印製成郵票小全張發行。其中來自香港、6歲房鹿姬的畫作「小鹿賞花」在逾千位參加者中脫穎而出，作品被挑選印製成郵票，將在10月正式推出。

來自本港畫室博藝堂的房鹿姬憑其作品在比賽中得到個人第一名，作品再在另一評審中獲選印製成郵票小全張，而她的名字中也有「鹿」一字，令她覺得很有親切感，亦感到額外高興和興奮。「小鹿賞花」以簡單但柔美的線條，描繪了可愛的小鹿被野外小花吸引，不禁探頭聞一聞花香，啡黃色的鹿身與七彩繽紛的小花形成強烈對比，令人眼前一亮，彷彿畫出花的幽香。

適逢今年郵票主題為「希望年輕新一代愛護，珍惜及欣賞動植物，明白人類社會發展需與大自然和諧共處才可延續」，房鹿姬希望世界各地人在接到這個別具心思的紀念郵票時，能夠一目瞭然地接收到這一個重要的資訊。