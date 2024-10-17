「簡樸房」意指簡單樸實　港府料最快明年底起登記

最新一份《施政報告》宣布規管劏房新方案，政府將合符標準的分間單位改名為「簡樸房」，而不符標準的劏房將需改建，申請認證後成為簡樸房，從而逐步取締劣質劏房達致清零。港府高官今日(17日)召開記者會解畫，本屆政府提出多項措施，以滿足房屋需求，並填補公營房屋缺口，令他們更有底氣處理劏房問題。他強調處理劏房不能操之過急，要謹慎處理以免居民流離失所。對於「簡樸房」名字由來，當局回應指名字取自簡單及樸實。

財政司副司長黃偉綸表示，去年成立的解決劏房問題工作組計劃，由今年12月至明年2月，將會就住宅樓宇分間單位的出租制度開展諮詢，隨後會向立法會房屋事務委員會總結收到的意見。視乎諮詢結果，工作組會盡快提交條例草案供立法會審議，並會積極配合立法會審議，爭取在2025年內通過法例。

黃偉綸續指，在相關立法程序完成後，預計最快由2025年第4季開始為現有出租分間單位進行登記，建議為期12至18個月，並同步接受「簡樸房」認證申請。當登記期結束後，即最快為2026年第4季至2027年第2季，按整體公營房屋供應及其他實際情況，決定何時針對哪世違法出租單位採取執法行動。

被問及「簡樸房」的名字是否僅將劏房換名，黃偉綸表示，名字沒有100%對與錯，主要希望令事情清楚明白，他指出若只用劏房就不清楚準則，故有符合標準便能區分開，且劏房一名亦較負面。黃又稱當初曾收到很多建議「簡樸房」規定7平方米，但若最低面積要求太高時，現時市場難料有多少能達標，若按8平方米要求，市場則有7成左右可達標，或很多改裝後亦已可達標，即7萬多劏房可達標，視乎業主將楚意願是否肯改裝，他相信給予機會後，很多業主會願意做改動。

黃表示，影響劏房租金最關鍵非一次性支出，而是分間單位需求，並稱資料顯示分間單位居住者有一半是可以上公屋，加上未來5年是「豐收期」，將有15.9萬公屋單位供應，加上簡約公屋，將更有底氣處理劏房，他相信「簡樸房」未來需求會自然減少，並指簡樸房沒有上限，亦無需另一個要求，只要登記及認證，過程不會太繁複，不會對業主造成大負擔。