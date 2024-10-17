勞工處再就業招聘會　求職者直指津貼是誘因

勞工處今（17日）起一連兩日舉行再就業津貼試行計劃招聘會，提供逾2,500個不同行業的全職或兼職職位空缺。求職者中有人因傷停工，面對經濟壓力想重投職場；也有人受津貼吸引，重新找一份工作。

招聘會在灣仔修頓場館舉行，不少市民來到希望找到適合自己的工作。不少空缺都是為中高齡人士而設。陳女士表示得知政府有推出津貼計劃後，特意前來填寫應徵表格，坦言「拎五千元津貼都好啊，好吸引」。她表示以前任職機場做健康助理，其後於麥當勞做了大約5年的兼職侍應工作，不過因為手指發炎故辭職。她指津貼是應徵的誘因，想應徵保安，但「唔知人哋請唔請」，所以甚麼類型的工作都會嘗試應徵，「有人請就可以啦」。現年逾40歲的溫小姐今年9月開始失業，最後一份工作是做文職，她表示今日陪同朋友來「了解有咩工，暫時都無話要一定搵到工作」。

有已失業5個月的求職者前來了解勞工市場，現年逾60歲陳女士指「我想睇睇邊啲工作適合自己」，本身在服飾店任職兼職銷售員，希望繼續從事零售工作，但坦言「想做零售但是市道唔好」，故現時不是零售工作都會考慮。對於時薪有何要求，她則指「起碼要60蚊，如果低過60蚊就唔會做」。她到場應徵工作，才知道政府有推出津貼計劃，會打算申請，直言「呢段時間無咩做，都是食老本」。

有退休公務員張先生亦前來求職，現時已任職兼職保安員，他坦言「有啲時間兼職下比較理想，因為自己除私人嘅事務之外，都想再搵兼職嘅工作」。他又指幫朋友留意一下有相關的資訊，透露「我有住喺深圳嘅朋友喺大陸發展，最近喺被人炒咗，佢喺香港人，所以幫手睇吓呢邊有咩工岩佢」。被問到為何想任職保安員。張生則指因為保安員比較對於一些退休人士來說，無論他是高學歷人士也好，或者低學歷人士都好，只要他願意做，而且比較容易學習，當然身體體能不能夠太差。

勞工處副處長何錦標表示，計劃推行約3個月，已經有超過2萬名參加者，中高齡人士於就業方面有很大優勢，相信有關計劃亦可以令僱主受惠，達相輔相承效果。