稱涉強迫勞動　美停大疆創新部分無人機進口

中國無人機製造商大疆創新（DJI）周三（16日）向英媒透露，美國政府正停止進口部分大疆無人機，稱涉及新疆強迫勞動。但該公司強調，相關生產過程任何階段均不涉及強迫勞動，正向美國海關提供文件以證明公司遵守《防止強迫維吾爾人勞動法》。

報道引述信件內容指，在美銷售無人機佔逾半份額的大疆創新通知分銷商，美國海關和邊境保護局援引《防止強迫維吾爾人勞動法》，不允許部分大疆無人機進口到美國。信中指出，此行動似是國土安全部一項更廣泛舉措的一部分，旨在審查產品來源，特別是華製無人機。信中強調，強迫勞動的說法未經證實且絕對錯誤，但法律賦予當局在沒有任何切實證據下扣留貨物的權力。美國政界多次擔心大疆無人機還會帶來資料傳輸、監視和國安風險，但該公司已作否認。

另針對美國近日有官員要求，在半導體領域對中國科企華為及其他相關公司作出限制的問題上，中國外交部發言人毛寧周四（17日）回應稱，中方過去已多次就有關問題闡明立場，強調一貫堅決反對美方泛化國家安全概念、人為製造障礙，破壞中美正常的經貿合作。她形容這種做法不利全球產供鏈穩定，敦促美方糾正錯誤做法，為中國企業提供公平公正和非歧視的環境。