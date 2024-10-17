補習男導師落藥性侵6青年　法官斥被告如掠食者般　判囚6年6個月

身兼「兒童之家」牧師的英語男導師，被指相約男學生到酒店，藉故讓男生服用以「補肝藥」為包裝的安眠藥。當男生昏睡時，他即趁摸男生下體，為男生口交，又不忘拍片。執法部門調查期間，揭發這名男導師曾以類似方式，向另外5名男子落藥性侵。涉案導師今（17日）於高院承認施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮等24罪。法官斥被告濫用事主信任，如掠食者般有預謀犯案，判他入獄6年6個月。

現年51歲被告蔡健鏗，今日承認7項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪、16項非禮罪和一項管有兒童色情物品。本案6名事主年齡介乎18歲至24歲，案發於2020年5月和2021年8月。案情指，被告是其中一名事主X的英語導師；事主Y、Z和T，是被告於「兒童之家」擔任牧師時認識；事主U和V，是被告於教會活動認識。被告與眾事主一直保持聯絡，疫情期間，不時邀請他們到住所或酒店過夜。

案情續指，2020年11月，被告和X在酒店見面，期間被告將包裝成補肝藥的安眠藥交予X服用。X昏睡後，被告趁機為X口交。及後，被告以類似手法兩度性侵X。X最終揭發事件並報案。被告隨即被捕。警員搜屋發現被告性侵6名事主的片段。被告對Y、Z、T、U和V犯案的手法大致相同，即邀他們到酒店或住所過夜，訛稱安眠藥為護肝解酒丸，他們不虞有詐服用，被告即趁他們熟睡時性侵，包括口交，親吻腳趾、嘴唇額頭，觸摸臀部及陽具，並指插肛門，期間拍片留念。被告警誡下承認用錯方法尋求滿足。

案件編號：HCCC197/2023