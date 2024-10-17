八達通全新微信小程序　助內地旅客來港前充值實體卡

八達通公司今日(17日)宣布，將推出全新微信小程序「八達通充值Octopus Reloading」，將提供充值、查閱餘額及交易紀錄、查閱充值紀錄三大功能，方便內地旅客透過微信支付中國大陸錢包為實體八達通充值，免卻兌換港元及節省旅程中排隊充值的時間。相關小程序暫時只支援備有近場通訊(NFC)功能的Android手機。

在微信小程序為八達通充值過程簡單，首先用戶可進入小程序並點擊「充值八達通」，然後把八達通放在手機NFC位置後，再選擇或輸入充值金額，之後選擇以微信支付中國大陸錢包的零錢，或已綁定內地發出的信用卡或借記卡付款，完成驗證後再次拍卡便可完成充值。

此外，用戶亦可點擊「八達通管理」，透過拍卡和輸入卡號將八達通登記到小程序，隨後便可於小程序內點擊「消費記錄及餘額」，查閱八達通的餘額及交易記錄等資訊；亦可透過「充值記錄」查閱以微信支付錢包付款的相關充值紀錄。現時相關小程序只支援備有NFC功能的Android手機，並只接受以微信支付中國大陸錢包以人民幣充值，使用的帳戶須完成內地身份證實名認證。