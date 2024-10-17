港府指第三間醫學院要新思維　與現有兩間錯位發展　避免惡性競爭

就最新一份《施政報告》，醫衞官員今日(17日)見記者，闡述相關措施。就第三間醫學院，醫衞官員表示，現有兩間醫學院均高質素，會加至650個醫學生學額，不過考慮到醫療需求、人口老化等因素，因此要提升力量；強調第三間醫學院必須同樣為高質素，但可能會與現有兩間醫學院於財政、人手、生源等可能有惡性競爭，要小心考慮，確保不會影響現有醫學院發展。他提出，新醫學院好需要新思維，做到錯位發展，可以引導良性競爭，做到高質素醫學院。

港府表示，第三間醫學院希望收生來源會有更多選擇，因本地收生來源未來會減少、希望到時會有新學生來源，以免未來和現有兩間醫學院搶學生；他亦相信新醫學院會成為有高質素的學院，並會有新收生途徑，包括已有本科學位的學生、例如美國也會收第二個學位學生，好處是學生可以有多方面的質素，年齡較大、經驗較多，並吸引到更多青年學生，相信這些人才在讀完醫學院後，在香港可得到認可在港執業，留在香港提供服務，吸引高才人員來港。

港府又指，項目對醫療系統至關重要，需要審慎規劃。本港土地稀少，歡迎大學提交建議書，其中一個重點是選址及教學醫院，因此預留北都土地，有意申請的大學可以提出其他方案。

當局將整合婦女及長者健康中心至地區康健中心，並將更多康健站升級。推進基層醫療發展方面，當局將立法賦權基層醫療署，強化管理架構。關於檢討委員會報告，提出了逾30個建議，醫衞官員表示會好仔細研究，看看如何落實，很快便會公布。