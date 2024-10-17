反制大陸統戰文宣　台立委擬草案修外患罪

日前遭大陸列入「台獨」頑固分子清單的台灣民進黨立委沈伯洋周三（16日）表示，將提案修改《刑法》外患罪條文，並指目前已有4種通謀樣態草案。台灣國安局表示，樂意參與修法的討論。

在當日立法院外交及國防委員會質詢時，沈伯洋提及大陸圍台軍演、台灣藝人轉發統戰文宣等情況。他指出，近期台灣藝人發表統戰言論，是大陸以灰色地帶作戰、逐步激進的做法，由大陸官方率先定調，官媒再協力擴散，最後由赴陸藝人轉發。他稱已開始研擬新方案，針對《刑法》中刑責重但要件不明確的外患罪修法，已送出針對不同通謀行為的草案，包括「公開聲明或向外國或其派遣之人承認該國或他國對中華民國有統治權者」、「向對方承諾不執行職務或承諾為違背其職務之行為」、「協助該國或他國在中華民國領域內行使具統治權意涵之公權力」、「以會議、連署或其他形式，附和該國或他國對中華民國台澎金馬領域擁有統治權之主張」。

列席質詢的台國安局長蔡明彥回應指，北京對台統戰樣態的確包括找知名人物呼應對台政策，找藝人和政治人物簽署效忠同意書等均為常見操作手法，但目前法律工具有其局限性，當局樂見亦樂意參與討論修改相關法律。