涉瞞債務呃遮仔會逾59萬元貸款　兩警長續准保12月初再訊

兩名前警長涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，並向警察儲蓄互助社(俗稱「遮仔會」)詐騙貸款逾59萬港元。兩人被控代理人使用文件意圖欺騙其主事人、欺詐等罪，今日(17日)分兩案在西九龍法院提訊。被告暫毋須答辯，分別押後至12月5及12月6日再訊，兩人續准保釋。

兩宗案件的被告分別為52歲關家俊，他報稱是警長，及48歲林江龍，他報稱是前警長。兩人各被控一項代理人使用文件意圖欺騙其主事人，控罪指兩人作為代理人，香港警務處警長，分別於或約於2021年4月7日及4月27日，意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」申請中的債務申報表格，而該文件是對香港警務處有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即兩人沒有任何未償還債務；兩人從未受個人自願安排所規限，以及是他們明知意圖用以誤導香港警務處的。

關家俊另被控6項欺詐罪，5項控罪指他於或約於2018年12月31日、2020年1月13日、2020年6月5日、2020年10月7日及2021年12月15日，向香港警察儲蓄互助社訛稱他就其財務狀況在貸款申請表提供的所有資料內容真確及完整，但他沒有披露他的所有未償還債務，並意圖詐騙而誘使該香港警察儲蓄互助社的職員向關批出共約44.6萬港元的貸款。餘下一罪指他於或約於2022年12月8日，就其財務狀況在貸款申請表少報了他每月的分期還款或還款總額，並意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社職員向關批出一筆85,200港元的貸款。關的案押後至12月6日再訊。

林江龍則另被控一項欺詐罪，指他或約於2018年7月30日，沒有披露他的所有未償還債務，意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社的職員向該他批出 一筆62,280港元的貸款。林的案件押後至12月5日再訊。

案件編號：WKCC4556、4557/2024