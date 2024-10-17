3人涉擅自轉介客戶貸款申請 被起訴賄賂及詐騙 明日答辯

兩名銀行職員及一名公司東主涉嫌擅自轉介客戶貸款申請，涉及賄款和轉介費3.4萬港元。廉政公署已按賄賂及詐騙罪名分別起訴3名被告，明日（18日）將在九龍城裁判法院答辯。

據廉政公署披露的資料，周碧心，48歲，華僑銀行前助理客戶服務經理；葉敏怡，46歲，The Capital Property(TCP) 東主；及麥妙玲，55歲，工銀亞洲前副經理，同被控一項欺詐罪名，周碧心及葉敏怡另被控一項串謀代理人收受利益罪名。

周碧心涉嫌於2019年8月至2021年3月期間，分別將兩名華僑銀行客戶轉介予麥妙玲及葉敏怡，安排向工銀亞洲申請貸款。於2019年9月至2020年3月期間，3名被告涉嫌向工銀亞洲訛稱首名客戶的貸款申請是由科一物業按揭有限公司(科一)轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付1.8萬港元轉介費。於2021年1月至8月期間，周碧心又涉嫌從葉敏怡接受賄款逾1.6萬港元，以轉介上述第二名客戶的貸款申請予TCP。

廉署表示，周碧心涉嫌未經華僑銀行批准，擅自將上述兩名客戶分別轉介予麥妙玲及葉敏怡，以安排兩名客戶向工銀亞洲申請貸款，TCP亦因上述勾當而先後向科一收取兩筆分別約1.7萬港元及約3.2萬港元的經紀費。調查亦發現首名客戶從沒有委託科一或TCP向工銀亞洲申請貸款，而工銀亞洲及科一並不知悉有關實際情況，故分別向科一及TCP發放代理轉介費及經紀費。