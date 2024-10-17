完成中俄聯演聯巡　華海警編隊返抵舟山港

中國海警局周四（17日）通報，海警梅山艦、秀山艦組成的艦艇編隊圓滿完成中俄海警聯演聯巡「太平洋巡航—2024」，當天順利返回浙江省舟山港。

編隊上月13日從舟山起航，途經日本海、鄂霍次克海、白令海、楚科奇海進入北冰洋，周四返航舟山，歷時35天。梅山艦、秀山艦總航程逾1.7萬海里，累計航行逾1,200小時。上月16日至20日，中俄共同舉行艦艇開放日、甲板招待會、文體交流等系列活動，在俄羅斯彼得大帝灣附近海域開展艦艇聯合搜索、攔截登檢涉嫌犯罪船隻、救助落水人員及失火船隻等課目演習，檢驗雙方共同應對海上安全風險能力。

上月21日轉入聯合巡航階段後，根據聯合國大會46/215號決議和《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》有關規定，雙方艦艇默契配合、高效協同，首次組成編隊進入北太平洋公海聯合巡航，依法對作業船隻開展巡查監管，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序。期間，雙方還共同完成了聯合搜救、聯合損管救生、聯合搜索違法船只等課目演練。

通報指，此次任務是中國海警局年度計劃內的例行性安排，不針對任何特定目標、地區和國家，符合國際法和國際實踐，與當前國際形勢和地區局勢無關。中俄海警聯演聯巡對於鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩國海警互信與合作、維護北太平洋海域安全與穩定具有重要意義。下步，中國海警將務實開展雙多邊海上執法合作，積極參與國際和地區海洋治理，有效履行國際義務，彰顯大國責任擔當。