歐商會指烈酒稅仍高過澳門　內地酒商稱有助產品走向世界

新一份《施政報告》提出減烈酒稅，昨日(16日)起實施二級稅制，進口價200港元以上的烈酒，首200港元的稅率維持收100%，餘額稅率則由100%減至10%。有中國酒商表示，減酒稅有助其國際化，會因地、因時制宜盡快制定並新的市場方案。歐洲商會則認為稅率仍較附近地區高，擔心刺激經貿及經濟效應有限。

茅台集團表示，其白酒產品已銷往全球64個國家和地區，去年出口額超過43億元人民幣，佔中國白酒出口額77%，香港作為內地連接世界的重要窗口，是該公司走向國際化的橋頭堡，也是其重點耕耘市場，對於茅台國際化建設至關重要。

香港歐洲商務協會葡萄酒與烈酒商業委員會認為，《施政報告》提出調低烈酒稅，為重振香港夜生活經濟、餐飲、會展及旅遊業帶來及時雨，但擔心力度不足，難大幅刺激經濟復甦，更難應對鄰近地區的競爭。

商會表示，香港對所有烈酒進口價格首200港元仍維持100%的稅率，而在鄰近的澳門，從價稅率僅為10%和徵收每公升20澳門幣的特定稅。該會認為若能夠進一步降低稅率門檻，將有助政府實現《施政報告》的目標。