今年首7個月　逾73萬人次港澳旅客赴台居首

台灣陸委會主委邱垂正周三（16日）表示，台灣與香港、澳門地理位置、語言、文化相近，加上台灣的自由民主、多元友善，成為港澳人士旅遊、求學和移居首選。今年1到7月，港澳赴台旅客超過73萬人次，居境外旅客首位；過去逾5年有近5萬名港澳人士獲准在台居留，1萬人獲准定居。

邱垂正在一個由陸委會及台港經濟文化合作策進會合辦的活動上表示，陸委會及策進會將持續舉辦多元活動，積極協助港澳人士融入台灣社會，年底前也將推出多項活動、講座和座談會等，希望移居台灣的港澳人士能落地生根，在台安身立命，進而安居樂業。

大陸國台辦周三表示，在設立台獨頑固分子的舉報信箱後，已收到數百條舉報線索。陸委會同日回應指，不管北京當局如何查證，錯誤的事只會得到錯誤結果，強調推動兩岸良性互動的工作才是正辦。對於國台辦批評台灣總統賴清德雙十演說，陸委會反駁稱在北京眼中，中華民國是非法政權、中華民國政府為地方當局，中共提出所謂一中原則、九二共識、一國兩制等政治主張，只為消滅中華民國、併吞台灣，將台灣「香港化」。另針數名台灣藝人在微博轉發大陸圍台軍演圖，陸委會指他們為求個人利益，無視兩岸人民對於和平的渴望及在台至親家人的安危。