下調烈酒稅　醫衞官員指已平衡經濟及健康

最新一份《施政報告》公布下調烈酒稅前，有過百名醫生聯署反對。醫衞官員今日(17日)表示，強調酒與煙是兩種不同產品，正如蘋果和橙，他指烈酒稅是雙重稅制，目的是促進貿易，令香港經濟受惠，亦避免激發香港烈酒的銷量，平衡了醫衞界、香港市民的健康的政策。他又指，由醫療衞生角度來看、不鼓勵市民會過度飲酒，在考慮政策時，要用雙重稅制方式來評估到可推動經濟同時，銷耗量的影響可降到最低。

他又稱，今次與取消葡萄酒稅是不一樣，因今次非取消而是採用雙層稅制，85%的烈酒的稅是維持不變，最重要一點是，很多市民和媒體有誤解，烈酒稅是以入口價計算，而非零售價，故一支1,000港元的酒，如進口價是250港元，新稅制下要付205港元的稅，減幅只是非常少。總結來說，只影響15%的高價烈酒稅，相信對總銷量影響有限，當局會密切監察過度酒精的情況，和加大力度提供戒酒治療。

醫衞官員指烈酒稅考慮了很多不同因素，不鼓勵過度使用和依賴，而雙層稅制正正考慮了對醫療衞生的擔心。他又重申稅不是跟零售價而是跟進口價，故1,000港元零售酒可能只有200港元是稅，故稅款減輕影響是比較少，對零售和本地總體酒精銷耗量不大影響，會密切監察情況。

控煙方面，港府指今年6月已公布調查，對10個控煙政策有充分意見，會在明年初提交立法會推行細節。