台官員揭大陸軍演射2導彈　軍艦抵近台24海里

大陸解放軍東部戰區周一（14日）於台灣周邊展開「聯合利劍-2024B」演習，英媒周四（17日）引述台灣國安官員報道，陸方周一共出動153架次軍機、36艘艦艇，當中25艘抵近距台灣24海里鄰接區。官員還透露，當日解放軍向內陸方向發射了兩枚導彈。

英媒引述未具名的台灣國安高官指出，有人以為解放軍當日演習僅維持一天，且未涉及實彈射擊，是一場有限制的演習，絕對是錯誤看法。雖然陸方在這次演習中沒向台灣發射導彈，但有朝內陸方向發射兩枚導彈。該官員又稱，從未見過這麼多的大陸海警船出現在台灣周遭水域，有些人認為海警沒武力，對台威脅不大，但這說法有錯；指出大陸海警直屬中央軍委會，只要軍委會下令，海警船便和軍艦共同行動。按照解放軍宣布針對台灣封控，海警在演習中扮演重要角色。

該官員強調，雖然台灣將盡所能加強防衞，但也需要夥伴幫助，加強阻嚇大陸軍事侵略。當日演習凸顯美國和各國例行執行維護自由航行的重要性，遏止大陸試圖控制國際海、空域。報道引述兩名西方官員指，他們分析未發現解放軍當天發射導彈與圍台軍演之間有關聯；另有外國官員認為，台灣政府在針對大陸軍演的簡報時提到實彈活動，已設定兩者之間必然有關聯。

針對前美國官員警告台灣需面對大陸軍力消耗，台防長顧立雄周四表示，台軍應對方式主要運用聯合情監偵手段密切關注動向，同時利用平常訓練機，或是在空機、相關岸置防空導彈應對。針對台總統賴清德年底會否出訪再激起大陸軍演，顧立雄稱並未接獲相關出訪訊息，又認為陸方任何時間點都會找藉口演習。