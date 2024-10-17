環保博覽月底一連4日舉行 展出32座電巴及水溶性不織布

國際環保博覽將在本月30日起一連4日舉行，吸引超過300家、來自11個國家及地區的展商參與，其中安徽及挪威展團首次參展。博覽將有新能源、廢物處理及循環經濟和ESG相關重點展覽。博覽的最後一天(下月2日)舉行一系列講座及工作坊，免費開放予公眾人士入場參與。

首次亮相的安徽館將展示與空氣質素、水處理及水質管理有關技術，以及新能源材料及器材研發、生產及服務；同樣首次參展、由挪威創新署支持參與的挪威展團，將展示當地的水質管理及廢物處理等技術。在「綠色運輸」展區，GMI Motors Ltd將展示配備高容量電池的全新32座設計電動巴士。

另外，10家初創亦組成「初創專區」，展商Ezygreenpak Ltd展示利用專利技術製作的水溶性不織布物料，物料可於攝氏90度或以上的熱水中完全溶解，沒有任何有害殘留物；BSF Innovation Ltd則從昆蟲殼以及廚餘中提取纖維和鈣，可與傳統建築材料混合製成環保磚，製造過程減少約40%碳排放。

博覽在最後一天會舉行一系列講座及工作坊，免費開放予公眾人士入場參與，公眾還可參與豐富的環保工作坊，以及到訪綠色市集購買環保產品。