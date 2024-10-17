議員新辦公室下月入伙　趕緊度尺訂造家具

立法會綜合大樓擴建工程已進入最後階段，儘管要待11月下旬才可遷入新辦公室，但為能順利「入伙」及快速投入工作，不少議員均希望訂造合適家具，於是法會秘書處容許有關人員在今(17日)、明(18日)兩日及下周一(21日)的下午，前往需要訂造家具的議員新辦公室量度尺寸，務求靈活盡用空間。

立法會主席梁君彥在社交平台貼文，指不少議員都很重視他們位於綜合大樓9至14樓議員樓層新辦公室的尺寸。當議員下月「收樓」時，新辦公室的基本裝修將一應俱全，但家具則須議員自行購置或訂造。秘書處早前收到許多議員助理反映，指單憑獲發的圖則所示的尺寸並不足夠，希望可提早到新辦公室實地量度尺寸，以便可及早訂造合適家具，利便日後新辦公室的布置。

雖然新辦公室的裝修工程和IT線路鋪設正如火如荼進行，但秘書處與建築署及工程承辦商協調後，決定於今、明兩日及下周一的每個下午，讓有迫切需要訂造家具的議員辦事處，派員前往新辦公室量度尺寸。

由於議員樓層內多處放置物料及工具，為免危險及妨礙工程進度，每一議員辦事處只可安排最多2人，佩戴安全帽並於指定時段分批短暫到新辦公室量度尺寸，事前還要出席秘書處及承辦商安排的安全資訊講座。在度尺期間，秘書處職員亦會全程陪同。梁君彥期望，議員們掌握新辦公室的尺寸後，能及早訂造合適家具。