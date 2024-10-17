美食嘉年華10.26開鑼　設逾300個攤位　低至1蚊掃平貨

市民又有機會買平貨！香港美食嘉年華將於下周六(26日)至11月3日舉行，推出多款低至1折貨品及多款限量福袋，市民最平只要1蚊就可入手。嘉年華共設逾300個戶外攤位，每日首90名入場人士更可獲贈價值160港元的福袋，有參展商希望有助推廣品牌，預料生意額有9萬港元。主辦單位預料今年活動有20萬人次入場，生意額達1億港元。

嘉年華設有超過300個攤位，分布於5個主題展區。大會亦聯同不同參展商推出過百項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折，甚至1蚊的產品，當中包括金華火腿禮盒、頂級臘腸皇等。場內亦設有50個熟食攤位，雲集過百款本地及環球地道美食。新增的「Chill飲Chill食」區，售賣各式各樣的啤酒、紅白酒、氣酒酒等。大會同時準備了近30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊，讓大小朋友一齊參與。

有參展商希望透過嘉年華推廣品牌，預料生意額有9萬港元。對於施政報告提出減烈酒稅，有啤酒參展商稱需時計算成本變化，故目前零售價未能受惠於烈酒稅減少。亦有展商認為，往年嘉年華人流及銷情均不錯，期望生意額可較去年增加一成。

嘉年華於每日上午11時至晚上9時開放，入場門券每張6港元，市民可於每晚7時後免費入場。身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士則全日免費入場。