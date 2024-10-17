內地中東部降雨進入最強時段　強冷空氣明登場或跌逾14℃

中國天氣網發布消息，內地中東部大範圍降水過程周四（17日）將進入最強時段，山東、河南等地或現暴雨。新一股強冷空氣周五至周六（18至19日）將登場，華北、東北局地氣溫降幅可逾14℃，周末前後逾10個大城市將創今年立秋以來氣溫新低。

雲南、廣西西部和東南部、廣東西部、海南島、上海等16省區市部分地區周三（16日）至周四出現中雨或大雨，廣西來賓、海南海口局部地區大暴雨。中央氣象台預計，周四是本輪降水過程的最強時段，山東、河南等地部分地區暴雨，新疆阿勒泰山區和沿天山地區、西藏東部、青海南部、川西高原北部等地降雪。

受新一股強冷空氣影響，長江以北大部地區周五至周六將有大風降溫天氣，多地下降8至10℃，華北北部、東北地區中南部等地部分地區下降10至12℃，甚至多於14℃。華北北部周六最高氣溫低於10℃，內蒙古、黑龍江、吉林多地不足5℃；下周日（20日）華北北部最低氣溫將在0℃以下，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧等地或跌至-5℃左右。哈爾濱、長春、瀋陽、北京、濟南、鄭州等地的最低氣溫將陸續創今年立秋以來新低，其中東北三省會周六的最低氣溫將跌至冰點以下。