中微子實驗探測器基本建成　料明年運行

中國科學院高能物理研究所近日表示，重大科技基礎設施、廣東江門中微子實驗建設進入收尾階段，探測器主體裝置基本建成，預計下月底完成全部安裝任務。設施將於明年8月正式運行，預計運行約30年，正日益成為國際科研合作的新平台。

該實驗核心探測設備位於地下700米的實驗大廳內44米深的水池中央，它由直徑35.4米的全球最大有機玻璃球、不銹鋼網殼，以及2萬噸液體閃爍體、4.5萬個光電倍增管等關鍵零件組成。在完成安裝任務後，將啟動超純水、液體閃爍體的填充，其後便可以開始讀取數據。

江門中微子實驗以測量中微子質量順序為首要科學目標，同時進行超新星中微子、地球中微子和太陽中微子變等多項重大前沿交叉研究。實驗目前已吸引17個國家和地區的74個研究機構科研人員參與，採取經費投入分擔、技術共同研發、科研成果共享的方式推動全球中微子研究共同進步。

目前全球多國都在興建中微子觀測站，上述實驗首席科學家王貽芳表示，美國的觀測站會比中國遲6年建成，法國和日本則晚2年至3年，預料中國在中微子研究領域將領先國際。