中環街市傳統德國啤酒節開幕　同場辦萬聖節市集添氣氛

中環街市於10月起有各種慶典活動舉行，除了舉行傳統德國啤酒節2024，還有萬聖節主題市集。此次啤酒節不僅有德國樂隊助陣演唱，還有各種德國特色美食，以及各種啤酒小遊戲可供入場市民品嘗和參與。而萬聖主題「嚇破蛋市集」則更添上了濃厚的萬聖節氛圍。

啤酒節期間，入場市民除了可以喝到最具德國特色的精釀啤酒，還能品嘗經典的德國豬手、香腸及甜品等眾多的德味美食。與此同時，Die Notenhobler樂隊也會在每晚6時半至10時進行現場表演，帶來傳統巴伐利亞的曲調。除此之外，還有各類趣味活動，包括考驗技巧和耐力的「舉啤酒遊戲」、挑戰速度和酒量的「競飲比賽」，及考驗體能和速度的「無敵爆波波」。

嚇破蛋市集除了放有Hello Dumpty的搞怪打工蛋插畫擺設讓大家打卡之外，現場更會有逾20檔本地小店每日擺檔，呈獻一系列獨特的萬聖節商品，由手作裝飾、創意服裝到獨特零食應有盡有。萬聖節當日，一眾嘩鬼更會在晚上6時至10時現身中環街市，與大家一同打卡拍照。

此次啤酒節的舉辦時間是10月17日至11月2日，下午6時至晚上10時。萬聖節嚇破蛋市集則將在10月21日至11月3日，中午12時至晚上8時舉行。