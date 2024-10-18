賣地印花稅收較預期低　全年赤字未敢估計

政府有千億元財赤，新一份《施政報告》推出減烈酒稅措施，每年少收稅款2.1億元；另斥100億元設立「創科產業引導基金」 ；又延長「還息不還本」措施等，財金官員承認，賣地和印花稅收入較預算案略低，但仍有半年時間，相信仍可追落後，現時估算全年赤字言之過早。

而就政府延長「還息不還本」、最長12個月的計劃，市民陳小姐指支援中小企措施是「聰明」，但是有銀行不願意執行相關政策，指有朋友在沒有理由的情況下而被銀行拒絕，指出銀行是在「拖後腿」。

曾小姐關注飲食業的百分百擔保特惠貸款，指明年就是還款期，但是市道仍未復甦，形容是捱住還、不能儲錢，期望政府延長還款年期。政府指市民未有時間查看相關措施，指出相關還款期可延長12個月，而且有10年、8年的擔保期。

政府回應指現時整體經濟處於正增長，但有部分行業未必能賺錢，認為在轉型期時，行業亦要「求變」，在「求變」成功前，政府推出8項措施幫助中小企，金管局的「中小企融資專責小組」，亦會專門處理特別個案，現時有部分查詢個案已轉交銀行處理。又稱，寬限期內會有更多「惠港措施」不斷出台，現時亦已進入減息周期，今次是在保持金融體系穩健下盡量做的措施。