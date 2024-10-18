深圳學前教育機構倒閉　負責人疑夾帶私逃

廣東省深圳市福田區知名學前教育機構一個校區，近日被爆出拖欠教師工資後突然倒閉，負責人疑夾帶私逃。校區有接近500名會員，其中至少140名家長正在維權。福田區華富街道辦公室周三（16日）稱，已關注並第一時間跟進，下一步將協調市場監管和區勞動監察等部門聯合處置。

Complex兒童成長學苑的深業上城校區周一（14日）發出通知稱，由於校區教師人員有調整，本周課程需要暫停。陸續有家長前往校區維權，街道辦和警方派人維持秩序。有家長稱已支付超過6萬元人民幣（約6.55萬港元）購買半年課程，校區早期教育班已經暫停，託育班仍在上課，但教師已替換，導致孩子不是很適應。其補充，因為教師資源不足，園方將小班與小小班，中班與大班合併。

家長透露，課程暫停是因為校區拖欠教師兩個月工資，教師已集體辭職。一名教師證實，校區負責人今年7月接手，當月未按合約規定時間出糧，並稱仍在交接。負責人8月底才把7月的工資發齊，到9月承諾先發8月工資底薪，目前卻無下文。部分教師上周三（9日）向負責人發催告函索要工資，10多人3天後提交被迫解除勞動合同通知書，並已尋求勞動部門幫助。