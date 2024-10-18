5年逾3000公僕干犯不當行為　214人被免職

公務員的操守備受關注。政府的數據顯示，在2019/20至202/24等5個財政年度，共有1,073名公務員因為干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而須接受正式紀律行動和懲處，另有2,080人因干犯性質較為輕微的不當行為而須接受簡易紀律行動，而在上述期間內須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中有214人被免職。

公務員事務局提交立法會有關施政報告的文件中，除提交上述數字外，又指單單在2023/

24財政年度，公務員被免職的個案已有51宗，較之前5個財政年度每年平均39名為高。

除推出俗稱的快速「炒魷」機制外，當局在今年10月起要求所有部門加強監察對在試用期或試任期內的公務員所採取的簡易紀律行動，確保試用或試任人員在獲長期聘任前，部門能就相關人員的輕微不當行為及時透過相應的簡易紀律行動適當地處理。另外，公務員紀律秘書處會在今年內舉辦4個工作坊，培訓部門管理人員調查紀律個案的技巧及能力。

為加強處理紀律個案的速度及力度，當局於今年底前展開檢視《公務人員(管理）命令》和《公務人員（紀律）規例》的工作，研究有否空間簡化紀律研訊的程序，從而提升處理個案的效率及效能，並於明年內就初步方案徵詢公務員敍用委員會，亦會同時就《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的實施，以及公務員及政府僱員自2023年7月起若被執法機關拘捕須向其部門首長呈報這項要求對《命令》及《規例》作出相應修

訂及更新。

當局指為加強公務員對紀律機制的了解，將於明年中向公務員發布《認識公務員紀律機制》小冊子，介紹紀律機制及分享個案，提高他們守規遵紀的意識。

政府在2023年設立「行政長官表揚榜」獎勵計劃和每年 11 月頒發的「公務員事務局局長嘉許狀計劃」，當局指今年優化相關計劃的安排，取消以往獲獎人員必須服務滿20年才可獲頒旅行獎勵 的年資下限，激勵公務員（包括年資淺的公務員）不斷求進。