英外相今起訪華2天　強調兩國關係重要

英國外交大臣林德偉周五至周六（18日至19日）對中國進行正式訪問，尋求展示英國新政府正採取務實和戰略性的方式與北京建立關係，同時承認雙方存在強烈分歧。林德偉在聲明中表示，與華接觸對於支持英國和全球利益來說是務實且必要。

英媒報道，林德偉訪華行程中，包括周五在北京與中共中央政治局委員兼外長王毅會面，然後轉往上海會見在中國經營的英國企業人員。他在一份關於此行的聲明中表示，作為全球主要經濟體的聯合國安理會常任理事國，中英都是全球參與者，兩國關係非常重要。他又指，從阻止俄羅斯非法入侵烏克蘭到支持全球綠色轉型，他們必須在爭議和合作領域，經常坦誠地發言維護國家利益。

林德偉此行是英國外相6年來僅第2次訪華，預計不會產生重大外交協議，也不會標誌兩國關係的重新調整。中國外交部發言人毛寧周四（17日）表示，此訪是英國新政府首位內閣大臣訪華，雙方將圍繞落實兩國領導人8月通話達成的重要共識，就增進戰略互信、加強各領域對話合作深入溝通。中方願與英方秉持夥伴定位，堅持開放合作，促進互利共贏。