15歲少年偷開大膽車失控撞店　僅5分鐘釀3死2傷

台灣台北市內湖區東湖市場附近周四（17日）晚發生嚴重車禍，一名15歲少年無牌偷駕祖父的休旅車外出找朋友，途中失控衝入一間小食店，造成3死2傷。台媒指，該少年偷車匙開車5分鐘後便釀禍，下車時被指嬉皮笑臉，但之後在警局嚇至恍神說不出話。警方當晚停止偵訊，周五（18日）訊後將依過失致死罪嫌，將他移送少年法庭審理。

家住新北市、就讀高一的曾姓少年周四下午5時許到祖父內湖家中，趁祖父母出境遊玩無人在家之際偷拿車匙私自駕駛外出，行經東湖市場內的東湖路、安康路口時，因車速極快先閃避路邊停放的電單車及電線杆，再蛇行擦撞旁邊對向車道的汽車，繼續衝向路口撞上對向駕電單車經過的鐵騎士，然後直接衝進路口臭豆腐店前的騎樓才停下。被撞3人當場失去生命迹象，送醫搶救後不治，包括在騎樓用餐的51歲高姓女食客、60歲陳姓男食客及61歲盧姓男鐵騎士，店內40歲陳姓老闆娘及39歲黎姓女員工也受波及燙傷。

警方在曾姓少年的皮包內發現煙彈，經檢驗後沒毒品反應，其酒測值為零，初步排除毒駕或酒駕可能。他供稱因擦撞到其他車輛、會車緊張，一時分不清煞車及油門，才誤踩油門失控。詳細車禍起因有待警方調查釐清，並報請檢察官周五驗屍。警方也將通知祖父到案，追究疏於保管車輛責任，祖孫兩人將依過失致死罪嫌移送及函送士林地檢署及少年法庭偵辦。曾父接獲警方通知後趕到警局，才知兒子偷偷開車肇禍，對公眾深感抱歉，日後或面臨巨額民事賠償。