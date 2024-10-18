減烈酒稅惹酗酒疑慮　商經局指措施推出前取得醫衞官員認同

新一份《施政報告》提出減烈酒稅，進口價200港元以上的烈酒，200港元以上部分的稅率由100%大幅減至10%，措施令社會憂慮引發酗酒問題，對公共健康造成影響。商務及經濟發展局局長丘應樺今日(18日)在電台節上繼續解畫，指措施推出前，已徵詢醫衞官員的意見，並得到對方的支持和認同。又稱調低烈酒稅，以兩級制實施，是平衡不同意見後的做法，促進高價烈酒貿易，同時減少醫護界的憂慮。

丘續稱，預料措施將令政府每年少收2億元稅款，但參考2008年取消紅酒稅的經驗，實施1年後，與紅酒業務有關的公司增加了300多間，製造1,000個就業職位。而2007至2023年間，紅酒進口和轉口的價值上升3.7倍，入口量增加三成三，引入了高價酒來港，帶動相關行業發展。

丘亦提到本港經濟正經歷「轉型期」，企業要了解客人需要，提供性價比高的服務和產品。另外，本港與中東的交往日益頻繁，當局希望引入更多中東投資和旅客，旅發局、機管局和酒店業界都會配合，包括提供更多配套，例如在酒店提供祈禱地方，標示朝向麥加的方向等，希望可令旅客賓至如歸，的士司機如有興趣，也可以嘗試學習簡單的阿拉伯話，與旅客溝通。企業也可考慮在中東和東盟開拓商機。政府有措施協助中小企轉型和開拓市場，包括再推「還息不還本」 ，擴大「電商易」的地域資助範圍至東盟十國，又將信保局的法定最高彌償百分率會由90%提升至95%。