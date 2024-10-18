聽眾投訴部分企業資助被濫用　要求增稅務寬減

政府重推「還息不還本」，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業申請最多12個月。有聽眾今日(18日)在電台節目中指政府提供予企業的部分資助被濫用，要求作出檢視，政府表明知道有個別濫用個案，但如果資助計劃幫到超過9成半有需要企業，就不能夠因為有極少數人濫用，就漠視措施的作用。

針對稅務方面，有聽眾指自己的開支增加，包括租金和購買醫療保險等，希望政府感提供更多稅務寬免。政府則指低稅制是香港吸引之處，在香港賺錢要交的稅已相對其他地方低，但政府仍會盡力為市民提供稅務減免。

政府正研究規管網約車，有聽眾希望政府容許網約車合法化，又指政府經常強調香港是自由公平的市場，但一旦觸及的士業界，政府就對問題「隻眼開、隻眼閉」。政府回應稱，要考慮適合香港情況的做法，不能夠忽視本港有很多人從事的士行業維生，但同時希望為市民提供良好便捷的汽車服務。

對於《施政報告》提出劏房規管制度，合標準單位名為「簡樸房」，被問到措施會否令相關單位數目減少，租金上升時，政府指目前本港有約11萬個劏房單位，反映市場有需求，當政府定出單位標準，業主知道「遊戲規則」後，可按照這些標準改建合標單位，由於立法及登記需時，預計政策真正落實要幾年之後，相信市場會確保租金在合適水平。