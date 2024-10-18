內地三季度查驗1.6億人次出入境　港澳台居民佔逾4成

國家移民管理局周五（18日）發布今年三季度移民管理工作主要數據，全國移民管理機構累計查驗出入境人員1.6億人次，同比上升30.1%。其中內地居民7,854.5萬人次、港澳台居民6,469.4萬人次、外籍人員1,646.1萬人次，同比分別上升27.3%、28.9%和50.5%。通過免簽入境的佔488.5萬人次，同比上升78.6%。

數據顯示，三季度查驗出入境交通運輸工具842.9萬架（列、艘、輛）次，上升31.1%，其中飛機23.6萬架次、列車2.6萬列次、船舶11.1萬艘次、機動車輛805.6萬輛次。全國移民管理機構三季度出台實施港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發往來內地通行證，深入推進出入境證件「全國通辦」、「全程網辦」等。期間共簽發598.7萬本普通護照、2,664.9萬張（件）次內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注，分別上升28.5%和4.7%；累計簽發外國人簽證證件80.7萬人次，上升32.7%，而非中國籍港澳永久居民通行證已錄得5.4萬人預約申請。

全國移民管理機構同時統籌推進嚴厲打擊妨害國（邊）境管理犯罪「獴獵行動-2024」，深入開展夏季治安打擊整治行動，持續深化「三非」外國人治理，共偵辦逾9,800宗妨害國（邊）境管理犯罪案件；查獲毒品案件68宗91人，其中萬克以上案件有21宗，繳獲2.4噸各類毒品、35.4噸製毒物品；整治邊境地區走私違法等犯罪，查繳409支各類槍枝及1.3萬多發子彈，查緝走私物品案值1.01億元人民幣（約1.1億港元）。