貪污濫權致國有資產損失逾億人民幣　中糧前副總經理認罪

中糧集團有限公司前黨組成員、副總經理周政受賄、貪污、國有公司人員濫用職權一案，周四（17日）由山西省運城市中級人民法院一審公開開庭審理。周政進行最後陳述並當庭表示認罪悔罪，庭審最後法庭宣布休庭，擇期宣判。

運城市人民檢察院指控，周政1998年至去年利用擔任大悅城控股集團股份有限公司黨委書記、董事長，中糧集團有限公司黨組成員、副總經理等職務便利，為相關單位和個人在業務承攬、人員錄用、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受他人財物，共計折合約605萬元（人民幣，下同，約660萬港元）。他2003年至2021年亦利用不同職務上的便利，採取虛報住房獎勵、虛列開支、虛增獎金等方式騙取公款，非法佔有公共財物約241萬元（約263萬港元）。

此外，周政2013年至2014年利用擔任中糧置地有限公司黨委書記、董事長，中糧地產集團深圳房地產開發有限公司董事長職務上的便利，濫用職權，違反規定推動相關項目，共計造成國有資產損失約1.01億元（約1.1億港元）。檢察機關提請以受賄罪、貪污罪、國有公司人員濫用職權罪追究他的刑事責任。