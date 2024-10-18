政府冀新醫學院明年底前有決定　官員指難依靠解決專科輪候問題

政府日前公布《施政報告》，立法會衞生事務委員會於今日(18日)進行政策簡報。有議員就問及第三間醫學院的籌備工作及路線圖，醫衞官員就表示工作組(籌備新醫學院工作組)會在短時間內，有可能在今個月就開第一次會，並於短時間內發出邀請，期望在明年上半年收集建議書、年底前有決定。不過他亦要表示建成一所醫學院需時甚長，上一間建成的中大醫學院由討論至建成要十多年，而且一個醫學生要接受6年培訓、一年實習，才能真正成為醫生，專科醫生再要多6年，指出建設新醫學院，未必能解決眼前公院專科輪候時間過長問題。

至於新醫學院的教學醫院，有議員就指出，港大教學醫院瑪麗醫院設於港島，而中大教學醫院威爾斯親王醫院就設新界區，被問及新醫學院的教學醫院會否考慮設於九龍區，醫學官員就表示，未來預計九龍區有關醫療需求不會大幅上升，甚至會有所下降，而隨北部都會區人口會急速增長，醫療需求將會急升，因此希望將新醫學院的教學醫院設於北都，紓緩區內醫療需求。

另外，委員會主席、議員陳凱欣就問及政府如何處理本地牙醫人手不足問題。官員就認為要着眼於護牙有引入非本地牙醫，亦有市民北上求醫，有助緩解本地牙醫需求，故未有考慮建議第二間牙醫學院。

議員楊永杰就於會上問及政府調整急症室收費，以及《施政報告》中提及縮短白內障的實際安排。醫衞官員就強調，政府是檢討急症室收費，而非加價。港府希望將資料重點投放在重症、長期病患等有需要的病人身上，對濫用服務的病人增加收費，減少濫用情況。對於白內障輪候時間要近兩年多，官員就表示政府會設置「高通量」白內障手術中心，揀選出病情較簡單的病人，由專業團隊進行手術，縮短輪候時間。

議員管浩鳴關注中醫院的落實時間，以及精神科人手問題。醫務衞生局副局長李夏茵表示，現時不少精神健康個案未必需要醫護人員處理，透過分層式處理，部分初期、中期的精神問題可以透過非醫護的人員去處理，例如受過培訓的教師去處理初期問題等，以協助緩解精神健康問題。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉驎就表示，中醫院透過組裝合成法建造，讓醫院外部建成的時候，亦可完成部分內部裝潢，預計可於明年12月投入服務。

議員田北辰指，醫院事故頻頻發生，問及醫衞部門會否從管理着手解決問題。醫衞官員就認為，與外國相比，香港醫療事故仍然算低，惟他亦承認近期事故接連發生，的確有改善空間。醫院系統管理檢討委員會已於於本月8日提交報告，涉及逾30項建議，政府正在審視有關建議，會最快公布，又強調政府會重視醫院的安全質量，改革醫管局系統。