政府追加撥款近133億　「還息不還本」額外承擔逾31億

因應公務員加薪導致額外開支及部分政策的額外支出，政府一般收入帳目下的84個開支總目中，有24個超逾原來撥款金額，需向立法會財務委員會追加撥款近133億港元。除向創新及科技基金和賬災基金注資逾50億港元外，應付承擔「中小企融資擔保計劃－擔保產品」及「定期展覽獎勵計劃」的額外現金流高逾31億港元，推行「新資本投資者入境計劃」所需的額外開支亦逾700萬港元。

財經事務及庫務局提交立法會的文件指出，在本月8日行政會議建議行政長官指令應向立法會提交追加撥款 (2023-2024年 度 )條例草案，就政府在2023/24財政年度所提供的 各服務，申請從政府一般收入追加撥款逾132.9億港元。相關的草案預計在本月25日刊憲，並於本月30日在立法會首讀。

開支結算超逾原來撥款金額有24個項目，當中承擔項目「中小企融資擔保計劃－擔保產品」及「定期展覽獎勵計劃」的額外現金流高逾31億港元，推行「新資本投資者入境計劃」所需的額外開支亦逾700萬港元。

工業貿易署承擔「特別信貸保證計劃」、「市場推廣及工商機構支援基金」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」的額外現金流，需追加撥款逾3.6億港元。

為應付公務員薪酬調整引致的額外開支，教育局需追加撥款逾19.5億港元、醫務當局需增撥逾16億港元、大學教育資助委員會需追加近4億港元、行政長官辦公室亦追加逾90萬港元。為應付去年《施政報告》公布的新生嬰兒獎勵金而開立的新承擔項目的額外現金流，勞工及福利局需追加逾2,400萬港元。

政府資訊科技總監辦公室在承擔「數碼轉型支援先導計劃」和「智慧生活初創培育計劃」的額外現金流需追加逾1.5億港元。屋宇署因公務員薪酬調整引致的額外開支及使用無人機檢查樓宇外牆引致的額外開支，追加撥款逾5,400萬港元。