紅館墮屏藝能3職員涉串騙　康文署副經理稱負重「無諗過會唔正確」

男團MIRROR 2022年7月28日的紅館演唱會發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，其中「阿Mo」李啟言目前仍需接受治療。事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。3人不認罪，案件今（18日）在區院續審。康文署副經理稱，舞台安全是主辦單位負責，康文署扮演監察角色，署方會預期負重表所列的重量等於實際重量，「無諗過會唔正確」。

3名被告依次是吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。串謀欺詐控罪指他們於2022年5月19日至7月25日間，串謀向康文署經理訛稱兩個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方經理允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。欺詐罪則指各人作出上述行為，以使署方允許上述演唱會繼續舉行，導致藝能工程有限公司獲得利益，或導致大國文化製作有限公司蒙受不利。

康文署副經理黃詠琪供稱，大國文化租用租用紅館期為2022年7月18日至8月9日。為了預留充足讓康文署所委聘的輝固（香港）工程顧問有限公司作審核，因此原本要求大國文化及藝能在6月19日前呈交負重表及懸掛圖則。至7月5日，對方仍未呈交文件，故當日與大國文化及藝能開會時，她曾催促交資料。7月13日，她收到有關負重表及懸掛圖則，隨後她收到另一版本。

黃詠琪指，康文署會預期表上所列的重量等於實際重量，「無諗過會唔正確」，而資料不正確，或構成違反租用條款。黃坦言，紅館已有40年歷史，如果吊掛裝置重量超出限制，憂慮會影響安全，謂「紅館可以坐滿成萬人，有咩事就係public safety（公眾安全）」。辯方盤問期間，黃詠琪承認自己沒有工程學歷或背景，謂舞台安全是主辦單位負責，懸吊物安裝毋須經康文署批准。辯方問，這說法會否跟康文署以公眾安全為首要考慮的說法有衝突？黃回答說不會，重申主辦單位需提交文件，並由註冊工程師簽署，證明裝置穩固及符合標準。

案件編號：DCCC 291/2023