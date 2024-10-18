太空館今晚上演3D光雕匯演　巨型南瓜菠蘿包等登場

本月底就是萬聖節，為響應節日氣氛，旅發局推出「哈囉威香港」宣傳推廣，包括尖沙咀太空館將由今晚(18日)起化身巨型南瓜等可愛應節造型，以及發光主題電車將於萬聖節舉行巡遊表演、南瓜雪糕車免費派發雪糕等，為市民及旅客送上一系列開心歡樂的萬聖節驚喜。

太空館3D光雕匯演由今日起，每晚8時15分至10時30分期間，於太空館南面外牆、即面向藝術館位置亮相，配合節拍明快的音樂，太空館外牆將化身可愛幽靈，並換上5款具香港特色的造型逐一亮相，包括巨型南瓜 、巨型菠蘿包、DJ幽靈、銀河小子及蝙蝠先生。活動至萬聖節當晚、即本月31日結束，記得把握時間打卡！

香港美酒佳餚巡禮將於下周三(23日)起舉行，旅發局特別舉辦「扮鬼扮馬」入場活動，在下周六及日(26日及27日)、即萬聖節前的周末，每日首300名以萬聖節主題造型入場的人士，只要於詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張「品味券」，於場內任何攤位兌換食物或葡萄酒。此外，旅發局亦推出夜間美食攻略及餐飲着數優惠，供公眾參考。

旅發局特設的發光主題電車，已於上周五(11日)起換上應節新裝，穿梭港島大街小巷，為萬聖節推廣助興；而南瓜雪糕車亦會一連兩個星期五及六晚上(18、19、25及26日)限定出現在銅鑼灣、尖沙咀及旺角。至於萬聖夜當晚，南瓜雪糕車將會在中環免費派發雪糕，發光主題電車亦會在港島舉行巡遊表演，一眾可愛「鬼怪」將於電車上與公眾見面。