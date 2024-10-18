兩湖論壇下周舉行　杭州副市長將赴台交流

台灣陸委會周四（17日）表示，南投、杭州兩湖論壇將於本月24至28日一連5日舉行，杭州市副市長將隨團赴台訪問。至於另一兩岸論壇上海、台北雙城論壇，陸委會目前未收到台北市政府申請。

杭州市政府共有7名副市長，常務副市長為陳瑾，其餘為胥偉華、方毅、陳衞強、丁狄剛、羅杰、宦金元。陸委會副主委兼發言人梁文傑周四在記者會上未詳細說明誰將赴台。「兩湖」指南投日月潭、杭州西湖，第一屆兩湖論壇在2009年舉辦，雙方交流參訪採取隔年輪辦模式，去年論壇由杭州市舉辦，南投縣長許淑華率團前往參訪交流。

台灣海基會秘書長羅文嘉日前受訪稱，兩岸坐下來談最好的基礎就是海基、海協兩會曾白紙黑字簽下的26項協議。被問自從台灣總統賴清德就職以來26項協議的執行狀況，是否仍維持前總統蔡英文時期的「已讀不回會處理」，梁文傑指兩岸的協議是多年累積，但對岸因眾所周知的原因，現對這些協議的執行採取較消極態度，如兩岸農產品進出口、犯罪互相通報等。他表示，要處理或不處理，可能也是看大陸內部的政治氣氛。